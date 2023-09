Die 504. Kirmes wird am Wochenende in Bennungen zelebriert und beim Biosphärenreservat wird ein Herbstfest gefeiert. Was sonst noch in Sangerhausen und Umgebung los ist.

Kirmes in Bennungen, Führung zu Rosen und vieles mehr ist in Sangerhausen und Umgebung los

Sangerhausen/MZ - Die Lagotto Romagnolo Züchtergemeinschaft präsentiert sich am Stausee Kelbra, im Stolberger AndersWelttheater gibt es ein Comedy-Musical und im Rosarium kann man an einer Rosen- und Hagebuttenführung teilnehmen. Dies und mehr gibt es am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung zu erleben. Hier die wichtigsten Termine in der Übersicht.