Unter dem Titel „Starlights“ spielt Nico Wieditz seine „SynthPhonische Orgel-Show“ in diesem Jahr in etlichen Kirchen Mitteldeutschlands - so auch in Allstedt. Dafür spielt er nicht nur Pop- und Synthesizer-Stücke auf der Orgel, bei ihm verschmelzen auch altehrwürdige Klänge und Popkultur zu einem neuen Sound.

Kirchenmusik-Rebell Nico Wieditz ist demnächst an der großen Strobel-Orgel in der Allstedter Johanniskirche zu erleben.

Allstedt/MZ - 170 Jahre hat die große Strobel-Orgel in der St. Johannis-Kirche in Allstedt schon auf den Pfeifen und Pedalen. Erlebt hat sie in dieser langen Zeit mit Sicherheit eine ganze Menge. Jetzt allerdings dürfte ihr etwas ganz Neues bevorstehen: AC/DC, Abba, Depeche Mode und Pink Floyd – all das und noch viel mehr soll am 29. April stimmgewaltig in den Kirchenraum tönen. Denn dann kommt Nico Wieditz mit der nach seiner Aussage „größten Kirchen-Orgel-Show Deutschlands“.