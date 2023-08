Kirchen als kühle Orte - Wie der Vorschlag vom Gesundheitsminister in Mansfeld-Südharz ankommt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ - Klar, es gab schon stärkere Hitzeperioden als in den vergangenen Wochen. Aber gerade in diesen Tagen ist es ziemlich schwül, eine Abkühlung deshalb durchaus willkommen. Vor einiger Zeit schlug Bundesgesundsheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angesichts der Klimaveränderungen vor, Kirchen als Kühlorte zu nutzen. Ist das in der Region realistisch?