Der junge Lindenbaum soll wieder Treffpunkt für die Nachbarn am Oberfleck in Wallhausen werden. Jetzt bekam der Platz eine „Spelle-Bank“.

Neugestalteter Kommunikationspunkt in Wallhausen

Wallhausen - Im Oberfleck in Wallhausen gibt es wieder einen Kommunikationsplatz der besonderen Art. Die Gemeindearbeiter bauten in der vergangenen Woche eine Bank um die junge Linde, die am 11. November 2019 hier gepflanzt worden war.