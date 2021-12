Kindergarten „Kyffhäuser Zwerge“ in Kelbra wird ausgezeichnet

Das Prädikat „Gesunde KiTa“ wurde vom Verein Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit Erzieherinnen und Erziehern entwickelt.

Kinder in einem Kindergarten

Die Kindertagesstätte „Kyffhäuser Zwerge“ in Kelbra wird mit dem Prädikat „Gesunde KiTa“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird vom Verein Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt (LVG) vergeben.

Der Kindergarten habe einen umfangreichen Prozess der Zertifizierung erfolgreich durchlaufen, inklusive einer Bewertung am 24. August durch Auditorinnen, teilte der Verein Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt mit, der die Prädikate vergibt.

Auditorinnen bewerteten die gute Vernetzung des Kindergartens mit Partnern positiv

Die Auditorinnen Melanie Kahl und Nicole Hoppe hätten vor allem die gute Vernetzung des Kindergartens mit Partnern positiv bewertet. Diese Partner unterstützten Projekte zur Gesundheitsförderung, die Gestaltung der Räume sowie einer Außenanlage mit Spiel- und Sportgeräten.

Ziel der Initiative sei es, die Entwicklung der Kinder zu selbstständigen, fantasievollen und verantwortungsbewussten Menschen zu fördern. Das werde bei den „Kyffhäuser Zwergen“ durch viel Bewegung und das Erleben der Natur mit allen Sinnen gefördert.

Unter anderem würden täglich Spaziergänge mit den Kindern in die nähere Umgebung oder in den Wald unternommen. Das Prädikat „Gesunde KiTa“ wurde vom Verein Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit Erzieherinnen und Erziehern entwickelt.

83 Kriterien, unter anderem zu Gesundheitskompetenzen der Kinder und des Personals, werden analysiert. Das Zertifikat gilt nach bestandener Prüfung drei Jahre. 282 Kindertagesstätten aus sechs Bundesländern wurden bisher zertifiziert, darunter 130 in Sachsen-Anhalt.