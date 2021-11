Sangerhausen/MZ - Gleich zwei Unfälle in Sangerhausen mit Fußgängern hat das Polizeirevier gemeldet. Am Montagnachmittag ist ein neunjähriges Kind in der Wilhelm-Koenen-Straße von einem Pkw erfasst und leicht verletzt worden.

Und am Dienstagfrüh ist ein 29-Jähriger an einem Fußgängerüberweg in der Karl-Liebknecht-Straße in Sangerhausen mit einem Pkw kollidiert. Auch hier wurde der junge Mann leicht verletzt.