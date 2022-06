Kicks für Sekundarschüler in Roßla - statt Alkohol, Zigaretten oder Drogen

Roßla/MZ - Natürlich ahnten die rund 400 Schüler der Sekundarschule Roßla (Mansfeld-Südharz) schon vorher, dass der Unterricht am Kindertag nicht in den gewohnten Bahnen verlaufen würde. Aber welche Aktionen ihre Lehrer mit Sozialarbeiterin Daniela Mieth, den Elternvertretern und vielen engagierten Partnern vorbereitet hatten, das überraschte sie dann doch: Bogenschießen auf dem Sportplatz, Alpakas über den Schulhof führen, aus dem Korb der Roßlaer Feuerwehr-Drehleiter aufs Schuldach schauen, Körperbeherrschung mit Karateka üben, mit Erdbeeren und Muskelkraft einen leckeren Smoothie mixen, in der Turnhalle einen Parcours meistern, ohne den Boden zu berühren, mit einer Rauschbrille auf einer Linie entlanglaufen - oder eher stolpern…