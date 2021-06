Kettensägenkünstler zeigen in Sangerhausen ihr Können

Sangerhausen - Am Wochenende fliegen wieder die Späne beim 12. Treffen der Kettensägenkünstler in Sangerhausen. Das Spektakel, bei dem Künstler aus ganz Deutschland mit der Kettensäge Figuren aus Holzstämmen schnitzen, findet zum zweiten Mal auf dem Gelände des Panorama-Möbelmarktes in Sangerhausen statt. Im Jahr der Bundesgartenschau in Erfurt haben sich die Schnitzer dabei ein besonderes Thema gesetzt: Sie wollen Bänke für die Außenstandorte der BuGa gestalten, zu denen beispielsweise das Barockdorf Bendeleben und auch das Sangerhäuser Rosarium gehören. Am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr kann man den Schnitzern bei der Arbeit mit der Kettensäge zuschauen. An die 30 Künstler wollen anreisen.

Der Volkskunst- und Heimatverein Südharz, der das Treffen schon seit vielen Jahren organisiert, bittet die Besucher allerdings, den Parkplatz am Bahnhof zu nutzen. Denn einen Teil des Parkplatzes am Panorama-Möbelmarkt belege man schon mit den Arbeitsplätzen der Künstler, sagt der Vereinsvorsitzende Günter Müller. Da könnte es schnell eng werden.

Bis zu 250 Leute dürfen sich gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände bewegen. Am Eingang werden die Kontaktdaten erfasst. Besucher müssen einen negativen Coronatest zeigen oder nachweisen, dass sie vollständig geimpft oder genesen sind. Damit sich Interessenten unkompliziert testen lassen können, wird der Kreisverband des Arbeitersamariterbundes an beiden Veranstaltungstagen mit seiner mobilen Teststation vor Ort sein. (mz)