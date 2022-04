Kelbra atmet tief durch und schafft ein 2:0 gegen Thalheim

Im Kampf um den Verbleib in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes gelingt Kelbra der erste Heimsieg.

Kelbra/MZ - Am Montagnachmittag hat Christian Wesemann die Verbandsliga-Partie zwischen dem SV Kelbra und Rot Weiß Thalheim geleitet. Für den 42-Jährigen war die Begegnung eines der letzten Spiele in der höchsten Spielklasse Sachsen-Anhalts. Nach der Saison ist Schluss, nach 25 Jahren hängt er die Pfeife an den Nagel.