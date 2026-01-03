Der Jahreswechsel ist die Zeit der guten Vorsätze. Ein Sportstudio-Betreiber aus Sangerhausen und ein Mediziner sagen, wie sich ambitionierte Pläne in echte Routinen umwandeln lassen. So schwer scheint es nicht zu sein...

„Keine Zeit? Quatsch!“ - Welche Tipps ein Fitnessstudio-Betreiber aus Sangerhausen für das Einhalten der Vorsätze hat

Thomas Kunze (li.), Sven Wendeborn und Patrick Tetzel (v.l.) im X-Sports Studio Sangerhausen: Sie haben ihre guten Vorsätze zur Routine gemacht.

Sangerhausen/MZ. - Bei den guten Vorsätzen der Deutschen fürs Jahr 2026 gibt es laut Datenportal Statista klare Vorlieben: 52 Prozent wollen „mehr Geld sparen“, 50 Prozent sich „gesünder ernähren“ und 48 Prozent „mehr Sport treiben“. Der Sangerhäuser Thomas Kunze kennt das schon: Jedes Jahr rund um Weihnachten und den Jahreswechsel erlebt der Geschäftsführer des Fitnessstudios X-Sports einen regelrechten Anmeldeboom.