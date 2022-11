Keine schnelle Lösung in Sicht: Zugausfälle noch bis Sommer 2023

Warum es wahrscheinlich kurzfristig auf der Strecke zwischen Halle und Nordhausen nicht besser wird. Was die Bahn AG unternimmt und was der Landkreis fordert.

Ministerin Lydia Hüskens (links) besuchte das Stellwerk der Bahn in Sangerhausen.

Sangerhausen - Bahnreisende auf der über Sangerhausen führenden Strecke Halle-Nordhausen müssen wohl noch Monate lang mit Zugausfällen leben. „Wir rechnen damit, im Sommer 2023 wieder stabil zu sein“, sagte Michael Wuth, Leiter Betrieb, Vertrieb, Fahrplan und Kapazitätsmanagement bei der Deutschen Bahn AG, am Freitagnachmittag bei einem Gespräch in Sangerhausen. Auf der Regionalstrecke fahren seit Monaten zeitweise keine Züge, da der Bahn AG die Fahrdienstleiter in den Stellwerken fehlen. Ohne die darf kein Zug unterwegs sein. Zu dem Gespräch, zu dem auch ein Besuch eines Stellwerks gehörte, hatte Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) eingeladen.