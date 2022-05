Keine Millionen fürs Schloss: Warum in Allstedt sogar über eine Schließung des Museums nachgedacht wird

Allstedt/MZ - Gut eine Woche ist es her, dass die Staatskanzlei vor der Presse verkündet hat, welche Kulturobjekte aus dem gemeinsamen Sonderinvestitionsprogramm mit dem Bund gefördert werden. Genau so lange ist auch die kalte Dusche für Allstedt her. Denn dort musste man beim Zeitunglesen perplex zur Kenntnis nehmen, dass Schloss Allstedt in den Plänen nicht vorkommt. In der Hauptausschusssitzung am Montag wirken Bürgermeister und Ratsmitglieder noch immer einigermaßen geplättet von der bösen Überraschung. Er werde sich mit einem Brief an das Kulturministerium wenden, erklärt Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) auf die Anfrage von Donald Rein, ob denn noch irgendeine Hoffnung bestehe.