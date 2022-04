Keine Fördermillionen vom Bund für Burg und Schloss Allstedt

Schloss Allstedt - der Gebäudekomplex links im Bild - soll vorerst nicht in die Kulturstiftung des Landes aufgenommen werden.

Allstedt/MZ - In Allstedt haben sie aus der Zeitung davon erfahren. Kulturminister Rainer Robra (CDU) hatte nach Magdeburg geladen, um zu verkünden, welche zehn Objekte in Sachsen-Anhalt mit Geld aus dem Sonderinvestitionsprogramm zur Sanierung national bedeutsamer Kulturdenkmale bedacht werden sollen. 200 Millionen Euro stehen zur Verfügung, je zur Hälfte bereitgestellt von Bund und Land. Burg und Schloss Allstedt kommt in den Plänen nicht mehr vor.