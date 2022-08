Keine Ferien fürs Handwerk, doch in manchen Schulen war es still

Was in den Grundschulen des Landkreises Mansfeld-Südharz in den letzten Wochen baulich passiert ist, was nicht und warum nicht. Fast überall geht es um den Digitalpakt.

Sangerhausen/MZ - Es geht Trägern der Grundschulen nicht anders wie denen der Sekundarschulen und Gymnasien. So könnte das Resümee der kleinen MZ-Umfrage in den Kommunen lauten, die für die Grundschulen verantwortlich zeichnen und in wenigen Tagen die Türen fürs neue Schuljahr wieder aufschließen. Ähnlich wie jüngst berichtet in den weiterführenden Schulen, Träger ist hier der Landkreis, waren für die Zeit der Sommerferien auch in den Grundschulen des Landkreises viele Baumaßnahmen geplant, von denen einige nicht in Angriff genommen werden konnten: keine Firmen, kein Material.... Die MZ hat sich trotzdem einen Überblick verschafft. Aus Gerbstedt gab es auf die Anfrage allerdings keine Reaktion.