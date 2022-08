Kein Warmwasser in den Duschen: Was die Kommunen in Sangerhausen davon halten

In den Verwaltungen und Turnhallen gibt es ab sofort nur kaltes Wasser, die Temperaturen sind beschränkt. Doch nicht alle Kommunen halten das für sinnvoll.

Sangerhausen/MZ - Im Landkreis Mansfeld-Südharz soll ab sofort verstärkt Energie gespart werden. Das kündigte Landrat André Schröder in einer Mitteilung an. Die Kosten stiegen in nahezu allen Bereichen, zum Beispiel bei der Finanzierung höherer Heizkosten für sozial schwächere Haushalte oder im öffentlichen Nahverkehr beziehungsweise der Abfallentsorgung, sagte er. „Alle Mehrausgaben des Landkreises, die nicht durch Bundes- oder Landeshilfen gedeckt werden können, werden unsere Verschuldung erhöhen. Vor diesem Hintergrund ist es geboten, stärker als bislang zu sparen.“