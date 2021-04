Pferdesport: Traditions-Turnier in Sangerhausen an der Walkmühle wegen Corona abgesagt.

Sangerhausen

Auch im Jahr 2021 wird es kein Reit- und Fahr-Turnier zu Pfingsten an der Sangerhäuser Walkmühle geben. Diese Nachricht sorgt unter Garantie für große Enttäuschung bei den Pferdesportlern der Region und den zahlreichen Fans. Schließlich strömten Zwei- und Vierbeiner in Massen zum zweitägigen Traditionsturnier in die Kreisstadt, mehr als 1.000 Zuschauer waren die Regel, nicht die Ausnahme.

1974 fand das erste Turnier statt, 45 weitere kamen danach zur Austragung. Nachdem schon im Vorjahr die Corona-Krise für den Ausfall sorgte, folgte nun der erneute Stopp. „Wir haben die Entscheidung jetzt gemeinsam getroffen. Die gegenwärtige Corona-Situation lässt uns keine Wahl,“ so Ulrich Mannheim. Der fast 75-Jährige ist Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins Sangerhausen und fungierte zu Pfingsten als Turnierleiter. Die Vorstandsberatung, an deren Ende schließlich die Absage stand, fand auf dem Gelände des Reitstadions an der Walkmühle statt. „Wir haben in gehörigem Abstand da gestanden und diskutiert. Am Ende ist die Entscheidung einstimmig gefallen. Es macht einfach keinen Sinn“, so Mannheim weiter. Dann sagt er: „Ich habe schon beim Verband in Prussendorf angerufen und Bescheid gesagt.“

„Klar fehlt uns das Geld, das Turnier war doch immer ein Höhepunkt“

Für die Sangerhäuser ist die Absage natürlich bitter. Schon zum zweiten Mal in Folge entgehen ihnen dringend benötigte Einnahmen. „Klar fehlt uns das Geld, das Turnier war doch immer ein Höhepunkt. Gerade an den Sonntagen war hier enorm was los. Da hatten wir ja auch Glück, es hat nie geregnet.“ Nicht zuletzt deshalb klingt es bitter, wenn Mannheim sagt: „Die Profis dürfen ihre Turniere durchziehen, wir müssen sie absagen. Aber uns bleibt nichts anderes übrig.“

Darüber, wie es nun weitergeht, macht sich Ulrich Mannheim, den alle nur „Uli“ nennen, natürlich seine Gedanken. Zwischen 60 und 70 Mitglieder sind im Reit- und Fahrverein Sangerhausen aktiv. „Bis jetzt halten uns alle die Treue. Noch hat keiner wegen Corona den Verein verlassen. Was die Zukunft bringt, weiß der Teufel. Im Moment jedenfalls sieht es böse aus.“ Den Reiterinnen und Reitern und Gespannführern und nicht zuletzt der großen Fangemeinschaft bleibt also wieder nur die Hoffnung, dass im nächsten Jahr zu Pfingsten ein Reit- und Fahrturnier an der Walkmühle über die Bühne gehen kann. (mz/Ralf Kandel)