Regionalsport Mansfeld-Südharz Kein Pfingsturlaub in Bayern: Kegler aus Mansfeld-Südharz treten bei der Deutschen Meisterschaft an

Während am Freitag und Sonnabend die Mannschaftsmeisterschaften anstehen, geht es am Sonntag und Montag um die Medaillen in den Einzelwettbewerben.