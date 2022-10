7,5-Toner bleibt in der Garage Keiner hat den nötigen Führerschein: Feuerwehr in Riestedt kann nicht ausrücken

Weil die Berechtigung, den 7,5-Tonner zu fahren, fehlte, konnte die Feuerwehr in Riestedt in der vergangenen Woche nicht ausrücken. Das ist leider kein Einzelfall. Warum Sangerhausens Stadtwehrleiter an das Land appelliert und welche Lösungsvorschläge er hat.