Blaulicht auf dem Autodach ist den Rettungskräften vorbehalten. In Sachsen-Anhalt gab es bis 2022 Sondergenehmigungen für Privat-Pkw von Wehrleitern auf dem Weg zum Einsatz.

Sangerhausen/MZ. - Böse Überraschung für Sangerhausens neuen Stadtwehrleiter Arno Kalina: Anders als sein Vorgänger darf er auf dem Weg zu Einsätzen nicht per Ausnahmegenehmigung Blaulicht und Sondersignal an seinem privaten Pkw nutzen. Die Stadt Sangerhausen hatte nach seiner Berufung im Mai diesen Jahres die Genehmigung beim Innenministerium von Sachsen-Anhalt beantragt und zur Antwort bekommen, dass der entsprechende Runderlass im Juli 2022 ausgelaufen ist und auch nicht wieder in Kraft gesetzt werden soll.