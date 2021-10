Keglerinnen des VfB Sangerhausen verbessern sich auf den dritten Platz

Sangerhausen/MZ - Das Sextett des VfB Sangerhausen hat auch ihr zweites Heimspiel der Kegel-Verbandsliga der Frauen für sich entschieden. Mit 6:2 fiel der Erfolg gegen die SG Wählitz am Ende deutlich aus. Dank des Sieges verbesserten sich die Sangerhäuserinnen auf den dritten Tabellenplatz in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes, der Rückstand zu Spitzenreiter SKC Buna-Schkopau beträgt drei Punkte.

Zum Duell gegen Wählitz trat der VfB Sangerhausen ohne Mannschaftsleiterin Andrea Predatsch an. Die Mannschaftspunkte holten Loreen Schäffner (543 Holz), Margrit Schöpp (524), Carla Keßler-Regel, die alle vier Bahnen gegen ihre Kontrahentin für sich entschied, (563) und Cassandra Steinmetzer (513).

Leer gingen diesmal Corinna Barthel (512) und Kristin Wöstehoff (511) aus. Bei den Mannschaftspunkten lag das VfB-Sextett am Ende ziemlich deutlich mit 3.166 : 3.042 Zählern vorn. Das nächste Verbandsliga-Duell steht für das VfB-Sextett am 7. November auf dem Programm. Dann spielt die Mannschaft beim Kreisderby in Wolferode. Die VfB-Kegler konnten am Wochenende ihren Heimvorteil nicht in einen Sieg ummünzen. Im Duell der Landesklasse 3 unterlag das Team im Sportpark Friesenstadion gegen Löbejün mit 2:6 Zählern. Nur Thomas Große und Dennis Klug erspielten einen Mannschaftspunkt.