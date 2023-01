Das Kegel-Trio - Edersleben, Holdenstedt und Sangerhausen - aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz baut das Punktekonto in der Landesklasse aus.

Edersleben/MZ - Am 17. Dezember behauptete sich das Sextett von Fortuna Brücken im Kampf um Punkte in der Kegel-Landesklasse Staffel 3 auf heimischen Bahnen gegen Edersleben 5:3. Knapp einen Monat darauf standen sich beide Mannschaften nun Samstag erneut gegenüber. Diesmal in Edersleben.