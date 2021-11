Kegelbahn und Mehrzweckhalle in Emseloh offiziell übergeben

Auf der neuen Kegelbahn in Emseloh gab es Auszeichnungen für Sportfreunde, die sich besonders für die Sanierung eingesetzt haben.

Emseloh/MZ - Ende gut, alles gut - in Emseloh sind jetzt die sanierte Mehrzweckhalle und die erneuerte Kegelbahn im Park offiziell übergeben worden. Die energetische Sanierung des Mehrzweckgebäudes wurde zu 90 Prozent aus EU-Mitteln aus dem Förderprogramm Leader für den ländlichen Raum finanziert. Emselohs ehemaliger Ortsbürgermeister Gerold Münch, dessen Enkel bei Eintracht Emseloh kegelt, hatte den Förderantrag angeschoben.

Zwischendurch wurde es allerdings noch mal spannend. Denn das Bauvorhaben, für das eigentlich 108.000 Euro veranschlagt waren, stellte sich im Zuge der Ausschreibungen als erheblich teurer heraus. Rund 148.000 Euro wurden gebraucht und deshalb stand das Projekt im Sommer kurzzeitig auf der Kippe. Denn die Kommunalaufsicht des Landkreises wollte den Haushalt der Einheitsgemeinde Allstedt nur genehmigen, wenn für die deutlich verteuerte Baumaßnahme Kegelbahn eine Haushaltssperre verhängt wird. Das hätte das Vorhaben so weit verzögern können, dass man die knapp 100.000 Euro EU-Förderung verloren hätte.

Kegler und Pfingstburschen packen mit an

Allstedt konnte zum Glück die Finanzierung der Mehrkosten durch Einsparungen und Mehreinnahmen an anderer Stelle im Haushalt nachweisen, so dass der Komplex im Park fertiggestellt werden konnte. Geklappt hatte das nur, weil auch die Kegler selbst und der Emseloher Pfingstburschenverein in Eigenleistung mit anpackten. Auch der Kegelnachwuchs hatte sich bei der Sanierung nützlich gemacht. Dafür gab es bei der Übergabe als Anerkennung Urkunden und einen Satz neuer Sponsorentrikots.

Auf den beiden Bahnen kegelt nicht nur die Eintracht, auch die Knirpse aus dem Kindergarten und die Senioren nutzen die Anlage, die ebenso wie die Mehrzweckhalle zwar der Einheitsgemeinde gehört, aber vom Sportverein betrieben wird. Die Halle wird auch für größere Veranstaltungen wie das Weihnachtstheater des Kindergartens genutzt und kann für Familienfeiern gemietet werden.