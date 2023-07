Dem SV Aufbau droht der Verlust seiner Spielstätte in der Kreisstadt. Was der Verein dazu sagt und was er dagegen unternimmt.

Sangerhausen/MZ - „Gut Holz“ steht in grüner Schrift auf dem Kasten, in den die Kegel nach dem Wurf zurückrollen. Doch beim SV Aufbau in Sangerhausen wird es wohl bald kein gutes Holz mehr geben. Denn dem 1954 gegründeten Traditionsverein droht der Verlust seiner Spielstätte in der Sangerhäuser Glück-Auf-Straße. Der Vermieter hat Eigenbedarf angemeldet und den Keglern gekündigt. Die einst in Eigenleistung errichtete Kegelhalle soll abgerissen werden und Parkplätzen weichen.