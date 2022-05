Karstfilm im Puppentheater in Halle aufgeführt

Südharz/Halle/MZ - Das Lampenfieber war groß, riesengroß! Im Puppentheater in Halle ist jetzt der Karstfilm, den acht Jugendliche aus der Saalestadt während ihrer Osterferien an prägnanten Orten des Südharzes in Mansfeld-Südharz gedreht haben, erstmals auf großer Bühne vorgeführt worden. Mit ihrem Film „Der Karst und das Geheimnis des Südharzes“ nehmen die Siebtklässler an einem internationalen Wettbewerb der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften teil.

Mit Musik und Untertiteln

Zur Premiere waren natürlich die Jugendlichen eingeladen: Lilli, Deny, Zacharias und ihre Freunde. Nach Ostern hatten sie sich mehrfach getroffen, um den Film fertigzustellen. Denn während ihrer Ferien waren ja erst mal nur die Filmszenen und Landschaftsaufnahmen aufgezeichnet worden. Das Material musste gesichtet, als Film zusammengeschnitten, mit passender Musik und Untertiteln unterlegt werden.

Raik Fleckstein von der Verwaltung des Biosphärenreservats überreicht den Jugendlichen kleine Präsente (Foto: Verein Südharzer Karstlandschaft)Privat

„Eigentlich ist es ein Stummfilm“, erzählt Iris Brauner vom Verein Südharzer Karstlandschaft, dessen Mitglieder die Jugendlichen bei ihrem Projekt tatkräftig unterstützt hatten. Sie war bei der Premiere im Puppentheater ebenfalls dabei. „Die Mimik und Gestik sprechen für sich. Es wird nur wenig Text eingeblendet.“

Pünktlich in Sofia eingereicht

Alles sei ins Englische übersetzt und der 14-minütige Film als Wettbewerbsbeitrag pünktlich Ende April in Sofia eingereicht worden. „Die Jugendlichen haben sehr viel selber gemacht und vom Publikum stehende Ovationen bekommen.“ Dazu gehörten natürlich die Eltern und Unterstützer, Christiane Funkel und Raik Fleckstein von der Biosphärenreservatsverwaltung und Mitglieder des Vereins Südharzer Karstlandschaft. Und im Anschluss gab es einen kleinen Empfang im nahen Café „7 Gramm“.

Lillis Geschichte erzählt

Der Film, sagt Brauner, erzählt die Geschichte der kleinen Lilli, die durch die Südharzer Karstlandschaft läuft und den „Herrn Karst“ sucht. Unterwegs trifft sie den Bauern, dessen Kuh verschwunden ist, einen weiteren Bauern, der am Bauerngraben die Ernte einbringen darf und nicht weiß, warum das so ist, einen dritten, weinenden Mann, dessen Vorräte verschüttet worden sind… Dazu hofft Lilli auf die Antworten vom „Herrn Karst“. Was er ihr schließlich antwortet und welchen Rat sie dem Bauern übermitteln soll, auch das zeigt der Film - nämlich mit allem, was die Natur bietet, maßvoll umzugehen. Vielleicht könnte der Film als Imagefilm für die Uftrunger Heimkehle laufen, regt Brauner an. „Im Film sind sensationelle Aufnahmen des Bauerngrabens zu sehen.“

Gewinner reisen nach Bulgarien

Bei den acht Jugendlichen aus Halle wird nun wieder die Spannung steigen. Denn die international besetzte Jury wird die Wettbewerbsbeiträge bewerten und voraussichtlich am 5. Juni den Sieger bekanntgeben. Wären es die Siebtklässler aus Halle, würde sie diesmal aber das Reisefieber packen. Denn die Gewinner werden zu einer Reise in die Karstgebiete in Bulgarien eingeladen.