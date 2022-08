Karambolage auf der Erfurter Straße in Sangerhausen geht glimpflich aus

Bei dem Unfall auf der Erfurter Straße in Sangerhausen waren drei Autos beteiligt.

Sangerhausen/MZ - Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der Erfurter Straße in Sangerhausen sind drei Autos ineinandergeschlittert. Wie die Polizei mitteilte, musste das vordere Auto plötzlich bremsen, ein weiteres bemerkte das zu spät und fuhr in das vordere Fahrzeug hinein. Auch ein drittes Fahrzeug, das danach kam, konnte einen Aufprall nicht verhindern.