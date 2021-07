Kaputte Fenster in den Schulen in Mansfeld-Südharz werden repariert

Sangerhausen/MZ - Im neuen Schuljahr, heißt es aus dem Kultusministerium Sachsen-Anhalt, werden pandemiebedingt Alltagsmasken, Hygiene und Abstand halten nötig sein, ebenso wie regelmäßiges Lüften der Klassenräume, sagt Sprecher Stefan Thurmann. Das Umweltbundesamt habe unter anderem darauf hingewiesen, „dass das Lüften auch in der kalten Jahreszeit das ’A und O’ bleibt, um virenbeladene Aerosole rasch und effektiv aus Unterrichtsräumen zu entfernen“.

Doch gerade an den unsanierten Schulobjekten im Landkreis Mansfeld-Südharz scheint ein Teil der Fenster Probleme zu bereiten. Aus diesen Schulen, sagt Landkreis-Sprecherin Michaela Heilek, habe es im vergangenen Jahr mehrfache Anfragen der Schulleitungen bezüglich nicht zu öffnender Fenster beziehungsweise zu lüftender Bereiche gegeben. „Die Fenster wurden entsprechend repariert, nachgestellt oder – wie oftmals vorgekommen – lediglich entwendete Fenstergriffe wieder neu angeschafft und angebracht, um eine Fensterlüftung wieder gewährleisten zu können.“

Verschlissenes Dachfenster im Sangerhäuser Scholl-Gymnasium

Zudem habe sich herausgestellt, dass in einem Bereich des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Sangerhausen die vorhandenen Dachfenster „derart verschlissen“ seien, dass lediglich ein Komplettaustausch dauerhafte Abhilfe schaffen werde. „Die vorhandene raumlufttechnische Anlage dieses Bereiches wird aktuell überprüft, zeitnah aufgewertet und wieder in Betrieb genommen“, teilt Heilek mit. Auf diese Weise solle eine Be- und Entlüftung des entsprechenden Klassenraumes im Dachgeschoss gewährleistet werden.

Das Bundesumweltamt hatte zwar in seinen Eckpunkten zum infektionsschutzgerechten Lüften unter anderem festgestellt, so der Sprecher des Kultusministeriums, dass mobile Luftreiniger helfen können, das Lüften während des Unterrichtes in der kalten Jahreszeit für die Dauer der Pandemie in der Frequenz zu reduzieren. Zugleich aber habe die Behörde aus mehreren Gründen erhebliche Bedenken dagegen.