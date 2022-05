Kann der VfB Sangerhausen in Westerhausen siegen?

Die Elf aus dem Harz ist alles andere, als ein Lieblingskontrahent für den VfB Sangerhausen. In sieben Duellen gelang noch kein einziger Sieg.

Sangerhausen/MZ - Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Nach den Partien beim FC Bitterfeld-Wolfen (4:2) und dem Haldensleber SC geht die Verbandsliga-Mannschaft des VfB Sangerhausen am Wochenende zum dritten Mal in Folge auf Reisen. Diesmal ist das Ziel Westerhausen. Hier bestreitet die Elf aus der Kreisstadt am Sonnabend ihr viertletztes Spiel der Saison 21/22 der Meisterrunde.