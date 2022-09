Kampfhund beißt 64-Jährigen ins Knie

Sangerhausen - Ein 64-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag in Sangerhausen von einem Hund gebissen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, schnappte der angeleinte Staffordshire-Terrier gegen 16.30 Uhr plötzlich auf einem Gehweg am Baumschulenweg zu, als das Tier mit seinem Herrchen (39) dort auf das spätere Opfer traf.