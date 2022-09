Kalte Duschen in den Sangerhäuser Turnhallen sorgen weiter für Diskussionen

In den Turnhallen in Sangerhausen gibt es weiterhin kein warmes Wasser in den Duschen. Forderungen, die Entscheidung rückgängig zu machen, werden laut. Das sind die Argumente.

Sangerhausen/MZ - Die Warmwasserversorgung in den Turnhallen in Sangerhausen bleibt ein kontroverser Punkt. Nach dem Rückzieher vom Rückzieher der Verwaltung soll das Ganze nun auch im Stadtrat am Donnerstag (16 Uhr, Grundschule Südwest) Thema werden. Einerseits haben Vereine Beiträge in der Bürgerfragestunde angekündigt und andererseits soll es auch aus dem Stadtrat heraus eine Initiative geben.