Der Heimatverein sorgt bei einer ehrenamtlichen Pflanzaktion am Schlossberg in Allstedt für frisches Grün.

Kahler Hang am Schlossberg in Allstedt wird wieder schick

Allstedt/MZ. - Für den Höhepunkt des 500-jährigen Bauernkriegsgedenkens im kommenden Jahr will Allstedt den Müntzer-Weg hinauf zum Schloss wieder in Schuss bringen. 30.000 Euro Fördermittel bekommt die Stadt, um den alten Weg barrierearm wieder herzurichten, 3.000 Euro steckt sie an Eigenmitteln in das Projekt.