Jutta-von-Sangerhausen-Tage sollen wieder aufblühen

Was für den Mai in Sangerhausen genau geplant ist.

Sangerhausen/MZ - Die Pandemie hat in den vergangenen Monaten und Jahren vieles weggewischt, auch die Jutta-Tage in Sangerhausen waren betroffen. 2020 fielen sie ganz aus, im vergangenen Jahr gab es wenigstens die Frauenorte-Ausstellung in der Sangerhäuser Ulrichkirche und einen Jutta-Gottesdienst per Video aus der Herz-Jesu-Kirche. In diesem Jahr soll es wieder mehr werden. „Die Planungen haben längst begonnen“, sagt Gottfried Appel, Vorsitzender des Jutta-Vereins Sangerhausen.