Jürgen Richter tritt zur Wahl im September nicht noch einmal an

Bürgermeisterwahl in Allstedt

Allstedt/MZ - Jürgen Richter (CDU) wird bei der diesjährigen Bürgermeisterwahl in Allstedt nicht erneut für das Amt kandidieren. Das hat er jetzt auf MZ-Anfrage bestätigt. Zuvor hatte er seine Entscheidung in der Leitungssitzung der Allstedter Stadtverwaltung und in der Chatgruppe des CDU-Kreisvorstands bekannt gegeben.