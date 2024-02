In starker Besetzung spielt die Junge Philharmonie MSH am Sonntag im Ludowingersaal. Der Eintritt dafür ist frei.

Sangerhausen/MZ. - Die grünen Plakate im Jugendstil sind schon überall in Sangerhausen zu sehen und sie kündigen etwas an, das beim Wetter in den vergangenen Tagen schon hin und wieder ein ganz kleines bisschen aufgeblitzt ist: „Frühlingszauber“.

Unter diesem Motto steht das aktuelle Orchesterprojekt der Jungen Philharmonie Mansfeld-Südharz, für das zweimal im Jahr Musikschüler aus dem ganzen Landkreis zusammenkommen, um zwei Wochenenden lang zu proben und am Ende ein großes Konzert abliefern.

Abschlusskonzert im Ludowingersaal

Eines kann Musikschullehrer Sebastian Theilig schon jetzt sagen: „So groß war’s noch nie!“ Mehr als 40 junge Musikerinnen und Musiker sind diesmal für das außergewöhnliche musikalische Projekt zusammengekommen.

Ein erstes gemeinsames Probenwochenende haben sie bereits in der Jugendherberge in Wernigerode absolviert, die mit ihren Räumen beste Bedingungen für ein solches musikalisches Ar-beitstreffen bietet.

An diesem Wochenende nun geht es ab Freitagabend in der Musikschule in Sangerhausen ans zweite Projektwochenende. Und am Sonntagnachmittag gibt es dann im Ludowingersaals am Alten Schloss in Sangerhausen das große Abschlusskonzert.

Die Organisatoren zerbrechen sich schon jetzt ein bisschen den Kopf, wie sie die Musiker auf der Bühne alle unterbringen wollen. Allein sieben Violoncelli sind diesmal dabei - und zum ersten Mal ein Schüler am Kontrabass.

Bunt gemischte Musik von Aida bis Harry Potter

Unter dem Motto „Frühlingszauber“ wurde ein Programm gemixt, das so bunt ist wie man es der namensgebenden Jahreszeit nachsagt: Der Triumphmarsch aus „Aida“, Filmmusik aus Harry Potter, Schostakowitschs wunderbarer Walzer Nummer 2, eine Strauß-Polka – das Publikum darf sich auf viele bekannte Melodien freuen, aber auch auf eine Welt-Uraufführung: Sebastian Theilig hat einen eigenen Walzer zum Programm beigesteuert.

„Den hatte ich als Skizze schon ungefähr ein Jahr lang mit mir rumgetragen“, erzählt er. Für das Orchesterprojekt hat er ihn nun fertiggestellt. Auch die Harry-Potter-Musik hat eine ganz eigene Geschichte. „Das ist eigentlich ein hammerschweres Stück, selbst für ein Profiorchester, vor allem die Violinen. Deshalb dachten wir lange, dass das gar nicht für uns geht“, erzählt Theilig.

Doch dann stieß man auf eine Bearbeitung für Schülerorchester. Und nun ist der berühmte Zauberschüler im „Frühlingszauber“ mit dabei. Das Ganze wird wie immer dirigiert von Orchesterleiter Christian Beyer, der das Publikum bei seiner Moderation stets auch auf gekonnte Weise mit Informationen über die Stücke ausstattet.

Eintritt ist frei

Für die jungen Leute indes sind die Orchesterwochenenden auch persönlich eine ganz besondere Zeit. „Viele haben mir schonspäter gesagt: Das war lebensprägend“, sagt Theilig.

In der Jungen Philharmonie machen sie nicht nur die Erfahrung, ihren musikalischen Teil zu einer viel größeren Sache beitragen zu können. So ein Orchester ist auch ein soziales Gebilde, in dem es im wahrsten Sinne des Wortes auf das gute Zusammenspiel ankommt. Nicht zuletzt machen die Projekte natürlich auch jede Menge Spaß.

Das Konzert der Jungen Philharmonie am Sonntag, 3. März, beginnt 15 Uhr im Ludowingersaal. Der Eintritt ist frei, Spenden für die künftigen Projekte sind natürlich willkommen.