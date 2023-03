Zurzeit läuft wieder so eine Projektphase, die aktuelle und ehemalige Musikschüler aus ganz Mansfeld-Südharz musikalisch zur Jungen Philharmonie vereint. Welche Stücke sie derzeit proben.

Sangerhausen/MZ - Sie ist ein ganz außergewöhnliches Orchester – die Junge Philharmonie Mansfeld-Südharz. Denn die jungen Leute, die in diesem Ensemble zusammen spielen, proben nicht regelmäßig das ganze Jahr über, sondern finden sich jeweils für ein musikalisches Projekt an zwei Probenwochenenden zusammen und krönen das Ganze am Ende dann mit dem Konzert.