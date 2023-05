Jugendclub Roßla Jugendliche packen beim Frühjahrsputz rund ums Schloss Roßla mit an

Zum Frühjahrsputz am Roßlaer Jugendclub haben sich Kinder, Jugendliche und weitere Unterstützer getroffen. Am Ende gab's eine Stärkung für alle Helfer. Bald will man auch Familien und Kindern ein Angebot machen.