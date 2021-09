Jugendliche liefern sich Schlägerei in Friedrich-Engels-Straße in Sangerhausen

In Sangerhausen ist es am Donnerstagvormittag zu einer Schlägerei gekommen.

Sangerhausen/MZ - In der Friedrich-Engels-Straße in Sangerhausen haben sich am Donnerstagvormittag mehrere junge Leute eine tätliche Auseinandersetzung geliefert.

Ein 17-Jährige wurde dabei laut Polizei von einer größeren Gruppe Jugendlicher beleidigt und bedroht. Am Ende flog aus der Gruppe noch eine Büchse und traf einen 20-Jährigen am Kopf. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Die Ermittlungen laufen.