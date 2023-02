Grundstein für Familien-Imperium gelegt Jubiläum - Vor 100 Jahren gründete Martha Ziegner in Wippra ein Geschäft

Was heute wie ein Märchen aus längst vergangener Zeit klingt, war der Anfang einer langen Kette von Geschäftsideen, die am 23. Februar des Jahres 1923 von Martha Ziegner begründet und ihren Anfang genommen hat und deren 100. Geburtstag am Freitagabend (24. Februar 2023) gebührend gefeiert wird.