Jubiläum - Carsten Günther führt die Gärtnerei in Riestedt seit mittlerweile zehn Jahren

Alpenveilchen, Geranien, Primeln und andere Zierpflanzen gibt es in der Gärtnerei von Carsten Günther. Seit inzwischen zehn Jahren führt er das Geschäft. Die Kunden kommen aus der gesamten Umgebung.

Riestedt/MZ - Carsten Günther steht inmitten von hunderten leuchtenden Alpenveilchen. Das Bild von den blühenden Landschaften, das einst Helmut Kohl prägte, kann man in seinem Fall wohl wörtlich nehmen. 1999 hatten sich Carsten Günther und seine Eltern selbstständig gemacht und die Gärtnerei am Eingang des heutigen Sangerhäuser Ortsteils aufgebaut. Sie lag damals verkehrsgünstig direkt an der damaligen Bundesstraße 80.