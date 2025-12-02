Die langjährige Vorsitzende Waltraud Fritsche gibt den Staffelstab weiter. Warum Jörg Wernecke gern in die großen Fußstapfen seiner Vorgängerin tritt.

Jörg Wernecke übernimmt den Vorsitz bei der Ortsgruppe der Volkssolidarität Bennungen

Bei der Ortsgruppe der Volkssolidarität Bennungen übergibt die langjährige Vorsitzende Waltraud Fritsche den Staffelstab an Jörg Wernecke.

Bennungen/MZ - „Jetzt kommen doch ein paar Tränen“, sagt Waltraud Fritsche, als sie das Wort an die Wahlleiterin Carola Hauschild übergibt. Denn die Vorsitzende der Ortsgruppe der Volkssolidarität Bennungen, die eben noch die Teilnahme der Seniorinnen und Senioren beim Fasching des Bennunger Karneval Clubs (BKC) organisiert hat, wird wenige Minuten später den Staffelstab an ihren Nachfolger abgeben.