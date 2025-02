Nach Erfolg mit Überraschungspaketen Jetzt auch Boxen für 275 Euro - Wie der Automaten-Unternehmer aus Riestedt aufrüstet

Betreiber Christopher Baberowski hält den Internet-Trend für ungebrochen und stellt im Sangerhäuser Ortsteil Riestedt einen neuen größeren Paket-Automaten auf. Außerdem verkauft der 29-Jährige jetzt auch Boxen für 275 Euro an Schnäppchenjäger. Was dort drin ist und wie man an die Pakete kommt.