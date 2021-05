Jedes dritte Kind ist da: Von Notbetreuung kann oft nicht die Rede sein

Die Corona-Pandemie hat die Menschen viele neue Wörter gelehrt, Corona-Tests können falschpositiv sein oder Menschen in systemrelevanten Berufen arbeiten. Und seit Beginn des Lockdowns im vergangenen Frühjahr weiß man auch, dass Kinder in Kitas und Horten in die Notbetreuung geschickt werden können. Die Zahl der Eltern, die dies auch machen, variiert von Woche zu Woche. Von den 7.700 Kindern im Landkreis, haben in dieser Woche 31,9 Prozent die Notbetreuung besucht. In der vergangenen Woche waren es noch rund 350 Kinder weniger.

Zweiter Lockdown: Mehr Eltern haben Anspruch auf die Notbetreuung

Zu den Einrichtungen in der Region, in denen besonders viele Kinder betreut werden, zählt die Kita St. Martin in Sangerhausen. „Theoretisch dürften bei uns 70 Prozent der Kinder kommen“, sagt Leiterin Anne Schulz. Zum Glück seien die Eltern sehr rücksichtsvoll und würden ihren Nachwuchs nur dann bringen, wenn es nicht anders ginge. Mehr als die Hälfte der Kinder seien aber in jedem Fall immer da. Dass dies unter Umständen nicht ganz dem Gedanken einer Notbetreuung entspricht, weiß auch Schulz. „Ich würde mir wünschen, dass die Bestimmungen klarer sind, wer Anspruch auf Notbetreuung hat“, sagt sie.

Tatsächlich haben im zweiten Lockdown ab November mehr Eltern Anspruch auf Notbetreuung als im April vergangenen Jahres. Manche unken, es wäre einfacher gewesen, einfach diejenigen in die Verordnung zu schreiben, die keinen Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder haben. Das führt zu volleren Kitas und Horten. Unterschiede in der Auslastung der Kita kämen auch daher, sagte Oberbürgermeister Sven Strauß (SPD) im jüngsten Stadtrat, dass es hier und da eben mehr Eltern gebe, die in den systemrelevanten Berufen arbeiteten.



„Wenn ein Kind getröstet werden muss, denkt keiner über Abstände nach“

Kerstin Schröder, Leiterin der Kita Lustige Spatzen in Wippra, hat bei sich in der Einrichtung rund 36 Prozent der Kinder in der Notbetreuung, allein in der Krippe ist es die Hälfte. „Die Kinder kommen teilweise nicht jeden Tag, bekommen den Wechsel aber gut hin“, sagt sie. Dennoch fragten sie auch nach ihren Freunden, die zu Hause betreut werden. „Wir haben über Videobotschaften versucht, den Kontakt zu halten“, sagt Schröder. Die Beziehung zwischen den Kindern und den Erziehern sei durch die geringere Anzahl der Kinder sogar intensiver. In der Kita Löwenzahn in Sangerhausen ist ein Viertel der Kinder in der Notbetreuung. Der Betrieb in der Kita laufe von halb sechs morgens an, sagt Leiterin Janet Köhler. Die Erzieherinnen machten ihre Arbeit wie immer, trotz des Risikos einer möglichen Ansteckung. „Wenn ein Kind getröstet werden muss, denkt keiner über Abstände nach“, sagt sie.

In der Gemeinde Südharz werden zurzeit knapp 30 Prozent der Kinder in den insgesamt acht Einrichtungen betreut, Bedarf besteht überall. Unter anderem besuchen 48 Mädchen und Jungen das Roßlaer Zwergenpalais. „Dabei sind sogar mehr angemeldet“, sagt Erzieherin Ute Wierick. Die Eltern seien froh, die Kinder - darunter auch drei Hortkinder - in die Kita bringen zu können. „Wenn Eltern mal zu Hause arbeiten, bringen sie sie gar nicht erst oder holen sie nach Möglichkeit mittags ab.“ Es gibt feste, kleine Gruppen. „Die Kinder basteln für den Fasching, spielen, die Vorschulgruppe nutzt die Lernangebote. Fasching feiert aber jede Gruppe für sich.“ (mz)