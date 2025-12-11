Die 40 Meter hohe A-38-Brücke über das Thyratal ist für viele nur ein Bauwerk – für Viktoria Fricke jedoch ein Ort des Schreckens. Mit einer Petition will die Psychologin erreichen, dass die Brücke endlich gesichert wird. Schon hunderte Menschen unterstützen sie, doch ihr Ziel ist noch nicht erreicht.

Blick aus der Luft auf die Thyratal-Brücke bei Berga. Eine ganze Reihe Menschen nahmen sich dort in den vergangenen Jahren das Leben. Viktoria Fricke will weitere Todessprünge verhindern.

Berga/MZ. - Von ihrem Wohnhaus aus hat sie die Autobahn-Brücke gut im Blick. In bis zu 40 Metern Höhe überspannt die das Thyratal zwischen Berga und Rottleberode. In diesem Jahr bestimmte die Brücke auch einen Teil des Lebens von Viktoria Fricke. Denn die 35-jährige Psychologin aus Berga hat im Sommer eine Petition gestartet. Sie will damit erreichen, dass die Brücke, die als einer der Suizid-Hotspots im Südharz gilt, baulich so gesichert wird, dass sich dort niemand mehr das Leben nehmen kann.