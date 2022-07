Jahresmedaile mit Müntzer wurde schon 250 Mal geprägt

Was man im Museum Alte Münze in Stolberg nochsehen und erleben kann.

In diesem Jahr ist Müntzer das Thema der Jahresmedaille.

Stolberg/MZ - -Rund 250 Medaillen wurden im ersten Halbjahr 2022 von der aktuellen Jahresmedaille im Museum Alte Münze in Stolberg geprägt. Neben dem Anprägen am Neujahrstag und dem Abprägen zu Silvester werden den Besuchern im Laufe des Jahres verschiedene Prägetermine angeboten, damit sie dem Münzmeister und seinen Gesellen beim Prägen am Großen Balancier zuschauen können. „Diese Termine werden immer gern von den Besuchern wahrgenommen“, sagt Claudia Hacker, Sachgebietsleiterin Tourismus der Gemeinde Südharz.