Jacobigemeinde in Sangerhausen startet nach Corona durch

Sangerhausen/MZ - Musik gehört zum Advent wie Vorfreude und Kerzenschein. Umso mehr freut sich Kreiskantorin Martina Pohl, dass nach zwei Jahren der Einschränkungen das vorweihnachtliche Konzertprogramm in der St. Jacobikirche in Sangerhausen wieder ganz normal laufen kann. „Den Beginn machen am 4. Dezember um 17 Uhr Martin Reik & Friends mit ihrem Weihnachtsprogramm ’Let it snow’“, kündigt Pohl an. Reik, der in Halle lebt und am Theater spielt, aber auch Film- und Fernsehrollen übernimmt, bietet zusammen mit seinem Jazzquartett moderne und traditionelle Weihnachtslieder.

