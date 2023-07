In der Nacht zu Montag brennt in Wippra ein 30 Meter langer Holzstapel. Es ist das sechste Feuer innerhalb von elf Wochen.

Ist in Wippra ein Brandstifter am Werk?

Dramatische Szenerie in der Nacht zum Montag beim Feuer in der Nähe des Wippertalbades.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wippra/MZ - Treibt in Wippra ein Brandstifter sein Unwesen? Spätestens seit der Nacht zu Montag, als in der Nähe des Wippertalbades in einer Gartenanlage ein großer Holzstapel in Flammen stand, steht dieser Verdacht sehr deutlich im Raum. Denn es war bereits der sechste Einsatz innerhalb von nur elf Wochen, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Wippra ausrücken musste.