Um 58 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl an Baugenehmigungen in Mansfeld-Südharz zurück gegangen. Woran liegt das?

Ist der Eigenheimbau in Mansfeld-Südharz kaum noch zu leisten?

Symbolfoto - Ist ein Eigenheim in Mansfeld-Südharz noch bezahlbar?

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Traum vom eigenen Haus – für die meisten Mieter in Mansfeld-Südharz ist er zurzeit offenbar in die Ferne gerückt. Das zumindest ist die Einschätzung des privaten Pestel-Instituts mit Sitz in Hannover, das sich im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) mit dem Baugeschehen auf dem Eigenheimsektor beschäftigt hat.