IS-Terror: Diese Richterin leitet den Prozess gegen Leonora M. aus Sangerhausen

Magdeburg/MZ - Der 25. Januar wird ein besonderer Tag für die Justiz in Sachsen-Anhalt. In Saal X.01 des Justizzentrums in Halle - rund 3.500 Kilometer entfernt von der syrischen Stadt Raqqa - wird der Terror des Islamischen Staates (IS) verhandelt. Im Fokus wird eine junge Frau stehen: Leonora M. aus Sangerhausen schloss sich mit nur 15 Jahren der Terrororganisation in Syrien an, die Bundesanwaltschaft will sie jetzt in Deutschland zur Rechenschaft ziehen. Es ist alles andere als ein alltäglicher Fall: Allerdings steht auch eine besondere Richterin für den Prozess bereit. Ursula Mertens wird das IS-Verfahren leiten.

