IS-Rückkehrerin Leonora aus Breitenbach vor Gericht: Welche Strafe ihr droht

IS-Rückkehrerin Leonora M. aus Breitenbach steht ab Januar wegen Beteiligung an einer Terrororganisation vor Gericht. Was ihr vorgeworfen wird.

Sangerhausen/MZ - Vorerst 22 Verhandlungstage sind bis Mitte Mai nächsten Jahres geplant. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Naumburg hat die Anklage des Generalbundesanwalts gegen Leonora M. aus dem Sangerhäuser Ortsteil Breitenbach zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Es wird am 25. Januar kommenden Jahres im Saal X.01 des Justizzentrums in der Thüringer Straße in Halle beginnen, teilte das Gericht am Dienstag mit.