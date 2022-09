Weltcup zurück in Sangerhausen Internationales Radball-Turnier steigt nächstes Jahr in der Mammuthalle

Das erste Radball-Turnier in Sangerhausen ging am Totensonntag des Jahres 1963 über die Bühne. Damals, und schließlich in rund 50 Turnieren bis zur Wende, wurde noch um den „Großen Preis der Mifa“ gespielt.