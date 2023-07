Interesse an neuem Arbeitskreis in der Gemeinde Südharz

Ob und wo in der Gemeinde Südharz Photovoltaikanlagen oder Windräder entstehen könnten, damit will sich ein Arbeitskreis beschäftigen.

Südharz/MZ - Windenergie, Photovoltaik, Strom- und Wärmeversorgung - all das wird in Zukunft eine zunehmend größere Rolle spielen. Deshalb hat der Gemeinderat von Südharz (Mansfeld-Südharz) jetzt beschlossen, einen Arbeitskreis „Alternative Energiekonzepte“ zu gründen und ist damit einer Empfehlung des Bau- und Vergabeausschusses gefolgt. Hintergrund ist unter anderem, dass Investoren teils schon Anträge mit viel Aufwand vorbereitet haben und gern in der Gemeinde umsetzen würden, wie Bürgermeister Peter Kohl (parteilos) berichtet.